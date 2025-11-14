به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی گفت: امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ١۴٠۴ ساعت ۱۲:۲۹، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت محور یزد_بافق به پرواز درآمد و پس از تحویل بیمار دچار مولتیپل تروما به دنبال حادثه واژگونی خودرو، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: به دنبال حادثه واژگونی خودروی سمند در جاده یزد_بافق، چهارنفر مصدوم شدند و بلافاصله سه کد آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. دو مصدوم قبل از رسیدن اورژانس اقدام به انتقال با خودروی شخصی نموده بودند. متاسفانه یک نفر در صحنه حادثه فوت و یک مصدوم ۱۱ ساله توسط بالگرد اورژانس هوایی استان به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شد.