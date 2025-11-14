پخش زنده
تیم فوتبال نوجوانان برای برگزاری اردوی آمادهسازی خود وارد جزیره کیش شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از سه روز حضور در مرکز ملی فوتبال، امروز برای ادامه اردوی آمادهسازی خود پیش از رقابتهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا با استقبال محمود پازوکی، رئیس و مسئولان هیئت فوتبال کیش وارد این جزیره شد.
نوجوانان ایران تا سهشنبه ۲۷ آبان در کیش به تمرینات آمادهسازی خود ادامه خواهند داد و سپس با بازگشت یکروزه به تهران، راهی احمدآباد هند میشوند تا در رقابتهای مقدماتی حضور پیدا کنند.
دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)
چین تایپه – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)
ایران – لبنان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)
فلسطین – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)
ایران – هند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ تهران)