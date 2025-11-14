پخش زنده
اهل ایمان اهل ایستادگی، مقاومت، ایثار و از خودگذشتگی هستند و خستگی ناپذیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر خورزوق گفت: ملت و نیروهای مسلح ما پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه هم با یکدیگر متحد شده و هم بنیه دفاعی کشور در بخشهای مختلف را تقویت کرده و افزایش دادند و امروز در جدیدترین رونمایی، رکورد دار قایقهای تندرو در دریاها شدهایم.
وی افزود: امروز جبهه مقاومت در کشورهای مختلف توانسته با اتحاد و همبستگی پیشرفت چشمگیری داشته باشد و دسیسههای استکبار و آمریکا را خنثی کند.
امام جمعه خورزوق در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: امروز همه برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وظیفه داریم و مهمترین عامل رشد و ترویج این فرهنگ، والدین و خانودهها هستند.
وی با بیان اینکه با یدبا مطالعه، فرزندان خود را به مطالعه وکتابخوانی آشنا کنیمگفت: فرزندان ما باید بهترین رفیق یعنی کتاب را برای فرزندان خود انتخاب کنند.
وی در ادامه ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان و تشییع ۳۷۰ شهید والا مقام در اصفهان و اعزام همزمان نیرو به جبهههای حق علیه باطل را روز فراموش نشدنی برای استان اصفهان نام برد.
حجت الاسلام حق شناس در پایان هفته نکوداشت شهر خورزوق (۲۳ تا ۳۰ آبان) را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری، فرهنگی، اجتماعی و علمی شهر خورزوق نام برد.