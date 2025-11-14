به گزارش اورژانس شهرستان پردیس بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن (CO) در یکی از واحد‌های مسکونی منطقه بومهن، دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اورژانس شهرستان پردیس گفت: این حادثه که شب گذشته به مرکز ارتباطات و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله با اعزام یک دستگاه آمبولانس، یک موتورلانس و خودرو فرماندهی مورد رسیدگی قرار گرفت.

بنا بر اعلام کارشناسان عملیات اورژانس حادثه مذکور منجر به فوت دو نفر شامل یک مرد ۱۹ ساله و یک خانم ۲۵ ساله شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، گاز مونوکسیدکربن به دلیل بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌طعم بودن، «قاتل خاموش» نامیده می‌شود و تنها با رعایت نکات ایمنی می‌توان از بروز چنین حوادثی پیشگیری کرد.

کارشناسان ایمنی هشدار دادند: استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و عدم تهویه کافی در منازل از اصلی‌ترین عوامل بروز این‌گونه حوادث است.