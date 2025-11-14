پخش زنده
به گزارش اورژانس شهرستان پردیس بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن (CO) در یکی از واحدهای مسکونی منطقه بومهن، دو نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اورژانس شهرستان پردیس گفت: این حادثه که شب گذشته به مرکز ارتباطات و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله با اعزام یک دستگاه آمبولانس، یک موتورلانس و خودرو فرماندهی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بنا بر اعلام کارشناسان عملیات اورژانس حادثه مذکور منجر به فوت دو نفر شامل یک مرد ۱۹ ساله و یک خانم ۲۵ ساله شد.
بر اساس اعلام کارشناسان، گاز مونوکسیدکربن به دلیل بیرنگ، بیبو و بیطعم بودن، «قاتل خاموش» نامیده میشود و تنها با رعایت نکات ایمنی میتوان از بروز چنین حوادثی پیشگیری کرد.
کارشناسان ایمنی هشدار دادند: استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و عدم تهویه کافی در منازل از اصلیترین عوامل بروز اینگونه حوادث است.