به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیرخانه دائمی مسابقات قرآنی «مدهامتان» به شهر دارالمومنین همدان واگذار شد

به گفته مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با تصمیم ستاد عالی کانون‌ها، دبیرخانه دائمی مسابقات قرآنی «مدهامتان» از امسال در استان همدان مستقر می‌شود.

حجت‌الاسلام علی ملانوری‌شمسی در مراسم اختتام هفدهمین دوره مسابقات ملی مدهامتان که با حضور استعداد‌های برگزیده ۳۱ استان کشور در همدان برگزار شد، افزود: این اقدام می‌تواند نقش این استان را در تولید محتوای قرآنی، پرورش استعداد‌های نوجوان و تقویت جریان مسجدمحور در کشور بیش از پیش برجسته کند.

وی افزود: واگذاری دبیرخانه دائمی این مسابقات به همدان یک تصمیم راهبردی است و از سال آینده، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت همه مراحل برگزاری این رقابت‌ها در استان همدان انجام خواهد شد.

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: امروز در کنار عمران و آبادانی شهرها، پرداختن به نیاز‌های فرهنگی نسل نوجوان و جوان در کانون‌های مساجد بیش از پیش اهمیت دارد و رویداد‌هایی همچون مسابقات مدهامتان می‌تواند پیوند نسل جدید با مسجد و قرآن را تحکیم کند.

حجت‌الاسلام علی ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های همدان در حوزه فعالیت‌های قرآنی و حضور فعال کانون‌های فرهنگی هنری در این استان تصریح کرد: همدان در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های پیشرو در عرصه فعالیت‌های قرآنی تبدیل شده و میزبانی شایسته از هفدهمین دوره مسابقات ملی مدهامتان یکی از مهمترین دلایل سپردن دبیرخانه به همدان بود.

در مرحله نهایی هفدهمین دوره مدهامتان، صد‌ها نفر از برگزیدگان استانی در رشته‌های مختلف حفظ، قرائت، ترتیل، مداحی، نقاشی و نمایش‌های خلاقانه حضور داشتند و همدان طی چند روز گذشته به کانون تجمع استعداد‌های قرآنی کشور تبدیل شده بود.