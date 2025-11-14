بر اثر شکستن و واژگونی یک پل در مجموعه گردشگری سد فریمان ۱۱ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: حدود ساعت۱۲:۱۷ امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۴ یکی از پل های کوچک عبوری در منطقه سد فریمان تخریب شد و ۱۱ مصدوم در پی داشت که تعدادی از مصدومان در محل مداوا و هفت نفر برای تکمیل درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.

مهدی ناصری افزود: پل تخریب‌ شده که یکی از محل عبوری در تفرجگاه سد به ورودی سد بود و حدود ۳ متر ارتفاع داشته، موجب سقوط افراد حاضر در مسیر شده است.

ناصری گفت: همه ۱۱ مصدوم حادثه توسط آمبولانس هلال احمر به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی گفت: پیش از صبح امروز جشنواره بازی های بومی محلی در این مکان برگزار شد که هنگام نماز ظهر این رویداد پایان یافت و احتمالا پس از ترک محل و عبور جمعیت گردشگران از روی این پل، این سازه شکسته و واژگون می شود.

فرماندار فریمان اظهار کرد: محوطه گردشگری سد فریمان در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار دارد و تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

ناصری تصریح کرد: سد فریمان آب ندارد و این تصور که مصدومان از پل به درون آب سقوط کرده اند درست نیست.