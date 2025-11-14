پخش زنده
معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم، امروز در سومین روز سفر کاری به شهرستان نقده، از پروژه شهر گلخانهای خلیفهلو و کارخانه داروگستر ساوا شفاژن بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ️در جریان این بازدید، عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیسجمهور از نزدیک روند پیشرفت گلخانه ۳۵ هکتاری را بررسی کرد؛ پروژهای که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ویژگیهای گلخانه خلیفهلو:
اشتغال فعلی: ۴۰ نفر
اشتغال آینده: ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر
سرمایهگذاری انجامشده: ۱ هزار میلیارد تومان
نیاز تکمیلی: ۱.۲ هزار میلیارد تومان
برنامه توسعه: اجرای فاز دوم (۱۲ هکتار) طی ۶–۱۲ ماه آینده با تمرکز بر گیاهان گرمسیری
️معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم همچنین از کارخانه تولید محصولات دارویی بهداشتی داروگستر ساوا شفاژن بازدید کرد.
این واحد صنعتی که ظرفیت اشتغال ۱۷۰ نفر را دارد، برای بازتولید محصولات و آغاز فعالیت مجدد، نیازمند ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.
️معاون رئیسجمهور پس از بررسی مسائل و موانع، دستورات لازم برای تسریع در حل مشکلات و تکمیل فرایندهای تولید را صادر کرد.