به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای کمینه دمای استان طی روز شنبه ۲۴ آبان خبرداد و گفت: امروز جوی به نسبت ناپایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و گاهی افزایش ابر و وزش باد در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی عسگریان افزود: از اواخر وقت امروز استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اواسط وقت یک شنبه در اغلب نقاط استان به ویژه بخش‌های غربی سبب بارش باران و ریزش برف در ارتفاعات و وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای و وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی استان خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۲۳ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

علی‌عسگریان افزود: بویین میاندشت با دمای صفر درجه سردترین نقطه استان میشود.