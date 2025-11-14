\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0641\u0631\u0634\u0627\u062f \u0645\u0646\u0628\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0647\u0633\u062a\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0648 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062a\u0631\u062f\u062f \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0628\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0631\u062a\u0641\u0639 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n