فردا، دیدار تیم‌های هندبال بانوان ایران و گینه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از اینکه در گام نخست بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض؛ تیم ملی هندبال بانوان ایران مقابل تیم ترکیه با وجود یک نمایش خوب متحمل شکست شد، فردا (۲۴ آبان) در دومین گام هندبالیست‌های کشورمان از ساعت ۱۰:۳۰ صبح مقابل گینه قرار می‌گیرند.

گینه که در گام اول مقابل مالدیو یک پیروزی پرگل را با نتیجه ۵۲-۱۶ جشن گرفته، حالا نبرد مهم خود برای صعود به دور بعد را مقابل ایران برگزار می‌کند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران هم برای صعود به جمع ۴ تیم برتر در این دیدار حساس محکوم به شکست حریف آفریقایی خود است.

در گروه A بازی‌های کشور‌های اسلامی چهار تیم ایران، ترکیه، گینه و مالدیو قرار گرفته‌اند که فردا در دیگر بازی این گروه ترکیه مقابل مالدیو قرار خواهد گرفت.

مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۲۲ آبان در ریاض آغاز شده است و تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان ادامه دارد.