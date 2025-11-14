احداث سد آبریز مطالبه به حق مردم شهرستانهای کهگیلویه و چرام
حجتالاسلام سید نورالله افشار گفت: دهها سال است مردم کهگیلویه و چرام چشمانتظار اجرای طرح حیاتی سد آبریز هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه چرام در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به اخبار منتشرشده درباره دستور رئیسجمهور برای تسریع احداث سدهای خرسان ۳ و ماندگان گفت: با وجود اهمیت مدیریت منابع آب، مردم کهگیلویه و بویراحمد نسبت به پیامدهای محیطزیستی، تخریب طبیعت آسیب به جنگلها، تهدید آثار تاریخی و کوچ اجباری روستاها نگرانی جدی دارند. حجتالاسلام سید نورالله افشار تأکید کرد: ضروری است رئیسجمهور نظر کارشناسان مستقل را درباره این طرحها جویا شود تا روشن گردد آیا با وجود این حجم از پیامدها، احداث این سدها به صلاح هست یا خیر. حجتالاسلام افشار مهمترین مطالبه مردم شهرستانهای کهگیلویه و چرام را احداث سد آبریز دانست و افزود: دهها سال است مردم این منطقه چشمانتظار اجرای این طرح حیاتی هستند طرحی که با اجرای میتوان گره بیکاری جوانان را باز کردهو، توسعه اقتصادی را رقم بزند و جنعیت نیازمندان در دو شهرستان کهگیلویه و چرام را کاهش دهد. وی اضافه کرد: طبق اخبار موثق، سد آبریز در آستانه اخذ ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و مردم انتظار دارند مجوز این سد در سفر آینده هیئت دولت به کهگیلویه بزرگ صادر شود. امام جمعه چرام با انتقاد از محدودیتهای استفاده مردم از آبهای سطحی، رودخانهها و آبهای فصلی استان گفت: مردم در بسیاری از موارد اجازه بهرهبرداری یا حتی احداث سازههای کوچک آبی ندارند در حالی که بخش مهمی از مشکلات معیشتی و اقتصادی این مناطق با مدیریت صحیح منابع آب قابل حل است. افشار خطاب به رئیسجمهور ا دامه داد: از دولت عدالتمحور انتظار میرود همین عدالت را در عمل و در حوزه آب استان کهگیلویه و بویراحمد محقق سازد تا دعای خیر مردم بدرقه راه مسئولان باشد. امام جمعه چرام در بخش دسگری از خطبهها مشارکت ۵۵ درصدی مردم عراق و حضور حدود ۱۲ میلیون رأیدهنده این کشور در انتخابات را فراتر از پیشبینیها دانست و گفت: این مشارکت بیانگر بلوغ سیاسی و رشد یافتگی ملت عراق است آن هم در حالی که مقتدی صدر با صدور چندین بیانیه تلاش کرده بود انتخابات را تحریم و مشارکت را کاهش دهد. حجتالاسلام افشار با اشاره به ناکامی این جریان افزود: پیروزی ائتلاف شیاع السودانی که ائتلاف بزرگ شیعیان به شمار میرود شکست روشنی برای جبهه غربی عبری و جریان صدر محسوب میشود. وی ادامه داد: السودانی با تکیه بر ترکیب تکنوکرات، چهرههای مستقل و برنامههای توسعهای توانست بخشی از آرای سنیها و کردها را نیز جذب کند و تصویر فراجناحی قابلقبولی ارائه دهد. افشار تأکید کرد:هرچند نتیجه انتخابات عراق صددرصد مطابق انتظار جبهه مقاومت نیست، اما با حضور فعال نیروهای مقاومت و نقش آفرینی ایران نگرانی جدی وجود ندارد امام جمعه چرام با اشاره به حمایت ابوفدک محمداوی یار دیرین حاج قاسم سلیمانی از شیاع السودانی گفت: این انتخابات شکست آشکاری برای آمریکا جریان صدر و همپیمانان آنها بود و ورق دوباره به سود جریان مقاومت برگشت