به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سوسن زارع، رئیس اداره آموزش و پرورش صدرا با اشاره به حجم کمبود‌های آموزشی در این شهر گفت: سال آینده ۸ هزار دانش‌آموز جدید وارد چرخه آموزش و پرورش صدرا خواهند شد و هم‌اکنون نیز بیش از ۷ هزار دانش‌آموز روزانه به دلیل کمبود فضای آموزشی به شیراز می‌روند.

وی افزود: در صدرا ۵۱ مدرسه دولتی وجود دارد، اما تعداد مدارس غیردولتی آن نزدیک به دو برابر مدارس دولتی است و ۸۷ مدرسه غیردولتی در این شهر فعال است، در حالی که بیشتر خانواده‌ها در صدرا از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند و توان پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی را ندارند.

امین سینایی، رییس اداره نوسازی مدارس فارس هم در این مراسم گفت: نهضت توسعه عدالت در نظام آموزشی استان فارس با ۶۵۳ طرح آغاز شده است و در شهر صدرا هفت مدرسه۱۲ کلاسه اجرا می‌شود که دو طرح در حال ساخت ات و ساخت دو طرح هم امروز آغاز شد و دو مدرسه دیگر با همکاری شرکت عمران صدرا اسکلت‌گذاری شده است.

وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان امسال طرح‌های باقی‌مانده به نتیجه برسد تا کمبود فضای آموزشی در شهر صدرا کاهش یابد.

قرار است این دو مدرسه که ساخت آن امروز آغاز شد، ابتدای مهر سال آینده در شهر صدرا به بهره‌برداری برسد.