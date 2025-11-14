به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان، امروز (۲۳ آبان) تیم کاسپین تهران در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف آکادمی نیکا رفت و صاحب دومین برد خود شد. در این دیدار کیمیا ذره از تیم کاسپین با ۱۶ امتیاز، ۶ ریباند، ۶ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۲ عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

قهوه باتسام مشهد در دیدار خانگی برابر ستاد گاز سومین شکست این فصل را به حریف تهرانی اش تحمیل کرد. عنوان بهترین بازیکن این دیدار به پریسا اسدی بازیکن قهوه باتسام مشهد اختصاص یافت که صاحب ۷ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ پاس گل، یک بلاک و کارایی ۱۸ شد.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات میان آکادمی بسکتبال سحر و فرآور سبز شریف برگزار شد که مدافع عنوان قهرمانی یعنی آکادمی سحر موفق به کسب پیروزی برابر حریف خود شد و بدون باخت ماند. «آسپن ویلیستون» از آکادمی سحر با ۱۴ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۲ پاس گل و ۲ بلاک بهترین بازیکن این دیدار شد.

در این هفته از مسابقات گروه بهمن با قرعه استراحت رو‌به‌رو است ضمن اینکه دیدار تیم‌های نفت آبادان و استقلال تهران به دلیل حضور بازیکنان دو تیم در اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره برای شرکت در بازی‌های کشور‌های اسلامی برگزار نمی‌شود.

نتایج دیدار‌های برگزار شده در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

کاسپین تهران ۵۷ - آکادمی نیکا ۴۴

قهوه باتسام مشهد ۷۹ - ستاد ملی گاز ۷۶

آکادمی سحر ۸۰ - فرآورشریف سبز ۲۹