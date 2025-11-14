پخش زنده
تصادف خودرو کیامسی و پراید در کیلومتر ۷۰ جاده جهرم – شیراز هفت مصدوم زن برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان جهرم گفت:گزارشی مبنی بر تصادف خودرو کیامسی و سواری پراید در کیلومتر ۷۰ جاده جهرم - شیراز به هلالاحمر اعلام شد که بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
جعفرنژاد افزود: این حادثه هفت مصدوم زن به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه، به رهاسازی و اکمکهای اولیه اقدام کردند.
او ادامه داد: نجاتگران هلال احمر مصدومان این حادثه را به اورژانس تحویل دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان جهرم گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.