به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم گفت:گزارشی مبنی بر تصادف خودرو کی‌ام‌سی و سواری پراید در کیلومتر ۷۰ جاده جهرم - شیراز به هلال‌احمر اعلام شد که بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

جعفرنژاد افزود: این حادثه هفت مصدوم زن به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه، به رهاسازی و اکمک‌های اولیه اقدام کردند.

او ادامه داد: نجاتگران هلال احمر مصدومان این حادثه را به اورژانس تحویل دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.