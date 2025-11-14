امام جمعه اردبیل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: اعتراف ترامپ به اینکه حمله اسرائیل به ایران با همکاری و دستور آمریکا بوده اعتراف بسیار سنگینی است.

پبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله عاملی افزود: این اعتراف اولاً مسئولیت آور است و باید در محاکم بین‌المللی و در سازمان ملل مطرح و تمام خسارات اخذ شود. ثانیاً این اعتراف در واقع افتخار برای کشتن ایرانیان و افتخار برای از بین بردن ایران است؛ دولتی که برای محو ملت ما و محو کشور ما اینگونه به دنیا افتخار می‌کند امید به او بستن یا پای مذاکره با او رفتن، قطعاً بی فایده است.

وی اضافه کرد: قبلاً آنها به ایران تهمت حامی تروریسم، کشور سرکش و کشور عاصی زده‌اند، باید به آنها گفت شیعه عاصی‌ترین گروه در طول تاریخ در برابر زمام داران خودسر است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: کشور‌های اسلامی یک به یک توسط قدرت اهریمنی حاکم بر دنیا به خرابه تبدیل می‌شود لیبی، فلسطین، غزه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، اتیوپی و حالا سودان و امت تماشاگر است.

امام جمعه اردبیل اظهار داشت: غرب صلیبی از اینکه در عالم اسلام قطب قدرت تشکیل شود و از اینکه خاورمیانه از سیطره آنها خارج شود به شدت نگران است؛ اسرائیل نیز نیروی نیابتی و ژاندارم آنها در منطقه است؛ راهکار فقط قوی شدن و بیداری ملت‌های مسلمان است.

امروز مراسم دعای طلب باران در مصلای اردبیل نیز برگزار شد.

این مراسم در بین صلاتین نماز با تضرع و درخواست نمازگزاران برای نزول رحمت الهی اجرا شد.