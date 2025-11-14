پخش زنده
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان: رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در استان موفقیت آمیز اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ویسی گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در زمینهی ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی کشور در روز جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در شهرک زاگرس سنندج بعنوان منطقه منتخب برگزار شد.
سامانهی ارسال پیام اضطراری از طریق شبکهی تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدیدها یا مخاطرههای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، میتواند بهصورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا نماید.