به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در خصوص رفع مسائل مربوط به آب در کشور، اظهار کرد: در حوزه آب کارگروهی با محوریت دانشگاه تهران تشکیل شده است که گزارشات خوبی تولید می‌کنند که در سازمان محیط زیست به ما کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه گزارشات کمیته مذکور هم‌راستا با فعایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: در دولت‌های متعدد سازمان محیط زیست در اقلیت بوده است چراکه همیشه باید مقابل یک سری از موضوعات قرار بگیرد و مخالفت کند. هر چند دربرخی موارد می‌تواند راهکار دهد، اما در برخی موارد ناگزیر هستیم که نه بگوییم و این امر اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا گزارشاتی که دانشگاهیان ارائه می‌دهند خیلی به ما کمک می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه این سازمان هنوز درباره سد ماندگان نظر نهایی خود را ارائه نداده است، افزود: خبری که بیرون آمده درباره بررسی این امر بود. درباره سد «خرسان سه» نیز تا جایی که من در جلسات متوجه شدم، با توجه به تبعات اجتماعی این سد بر تعداد زیادی از روستا، قرار شد دانشگاه تهران موضوع را بررسی کند. نگاه رئیس جمهور پزشکیان نگاه کارشناسی به موضوع است. در آن جلسه چهار تن از استانداران حضور داشتند و دیدند این دغدغه وجود دارد و ممکن است تعرض اجتماعی ایجاد کند لذا این موضوع را به دانشگاه ارجاع دادند.

انصاری ادامه داد: انتقال بهشت آباد درباره سد ماندگان قرار شد از دستور کار خارج شود ولی سازمان حفاظت محیط زیست هنوز هم درباره سد ماندگان نظر قطعی نداده است.