تیم کشاورز قم در مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور موفق شد با شکست نماینده تهران، بعنوان تیم اول راهی مرحله حذفی مسابقات شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دختران بسکتبالیست قم با اقتدار به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله حذفی مسابقات لیگ نوجوانان کشور شدند.

تیم کشاورز در دومین بازی خود در مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور موفق شد با نتیجه ۸۵ بر ۵۰ آکادمی اوج تهران را با شکست بدرقه کند و بعنوان تیم اول این گروه راهی مرحله حذفی مسابقات شود.

تیم دختران قم تمامی دیدار‌های مرحله اول و دوم (۸ مسابقه) را با برد پشت سر گذاشته است.

در مرحله حذفی تیم دختران کشاورز مقابل تیم دوم گروه F قرار می‌گیرند.

در مسابقه اول هم تیم کشاورز با نتیجه ۱۰۲ بر ۵۳ مقابل آکادمی سحر تهران به پیروزی دست یافت.