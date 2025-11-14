به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور اعلام شد بر اساس برنامه زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور ، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ است.

همچنین ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است.

داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می‌توانند از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.