خطیبان جمعه شهرهای مختلف استان یزد ضمن گرامیداشت بیست‌وچهارم آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، بر نقش خانواده‌ها، معلمان و نهادهای فرهنگی در گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن گرامیداشت بیست و چهارم آبان روز کتاب و کتاب‌خوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، بر توجه جدی جامعه به مطالعه تأکید کرد

حجت الاسلام محی الدینی یکی از راه‌های موثر گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی را هدیه دادن کتاب عنوان کرد.



امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش الگو‌های واقعی در تربیت نسل جوان، یاد و خاطره سردار شهید سرلشکر مهدی زین‌الدین را گرامیداشت.

حجت الاسلام طباطبایی تأکید کرد : شهید زین‌الدین جوان نخبه‌ای بود که با وجود کسب رتبه چهار کنکور، مسیر آرام دانشگاه را کنار گذاشت و راه جهاد در میدان‌های مقاومت را انتخاب کرد.



امام‌جمعه بافق گفت: پدران و مادران باید خود اهل مطالعه باشند تا فرزندان از آنان الگو بگیرند، نه اینکه صرفاً امر به کتاب‌خوانی شوند.



حجت الاسلام حسینی خواستار راه‌اندازی نهضت قرائت دعای ۱۹ صحیفه سجادیه و خطبه ۱۱۵ نهج‌البلاغه شد و افزود: معلمان و مربیان باید این دعا‌ها را بخوانند و به‌دنبال اقامه نماز باران باشند.

امام جمعه موقت میبد درخطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به نقشه آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان در منزوی کردن ایران گفت : آنها دنبال این بودند که جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند که موفق نشدند و شکست خوردند

.

حجت الاسلام کارگر نقش دو کشور چین و روسیه بعنوان اعضای شورای امنیت را در بی اثر شدن اسنپ بک حائز اهمیت دانست.

امام جمعه هرات گفت: حوادث تلخ کشورهایی مانند سوریه و سودان نتیجه اعتماد به وعده‌های فریبنده بیگانگان و فاصله‌گرفتن از اصول دینی است.



حجت الاسلام رضاراده افزود: میدان دادن به دشمنان، در برخی کشورها موجب فروپاشی امنیت، ترویج بی‌عفتی و تخریب بنیان‌های دینی شد.



امام جمعه بهاباد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق گذشته انقلاب و کشور، گفت: نسل جوان باید با بررسی وقایع گذشته، حقیقت دشمنی قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا را درک کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به تلاش غرب برای امنیتی‌سازی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، این اقدامات را در راستای انزوای جمهوری اسلامی دانست

امام جمعه شهرستان اشکذر با اشاره به وضعیت آب کشور بحران کم‌آبی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز ایران دانست.



حجت الاسلام صانعی تأکید کرد: که خشکسالی ممتد سال‌های اخیر به‌ویژه در شش سال گذشته، شرایط را به نقطه‌ای حساس رسانده است.

امام جمعه اردکان در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی با سرنوشت افراد و جامعه ارتباط دارد.

حجت الاسلام شاکر افزود: همه باید در تقویت سرانه و فرهنگ مطالعه و ترویج و معرفی کتاب های خوب تلاش کنیم.

امام جمعه مروست از حضور تیم پزشکی در شهرستان مروست ومداوای بیماران قدردانی کردوخواستار تداوم خدمت رسانی شد.



حجت الاسلام گندمی ایام فاطمیه را فرصتی مناسب برای اشنایی با سیره حضرت زهرا س دانست .