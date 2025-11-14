کارگاه آموزشی سوژه‌یابی و ارتقای سواد رسانه‌ای در حوزه ی محیط زیست در خرم‌آباد برگزار شد.



در این برنامه مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مدرس،به ارائه ی مباحث کاربردی در زمینه روش‌های نوین سوژه‌یابی، سوژه‌سازی،روایت‌پردازی و گزارش‌نویسی محیط زیستی پرداخت.

سید حمیدرضا میرزاده فرد با اشاره به اهمیت محورهایی همچون آب، هوا، خاک، پسماند و سایر چالش‌های زیست‌محیطی استان،بر ضرورت پوشش دقیق، علمی و یکپارچه این مسائل توسط رسانه‌ها تأکید کرد و گفت:شناخت دقیق سوژه‌ها و بهره‌گیری از تکنیک‌های مؤثر در روایت‌سازی خبری، لازمه انتقال صحیح و تأثیرگذار پیام‌های زیست‌محیطی به جامعه است.

