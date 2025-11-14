کارگاه آموزشی سوژهیابی زیست محیطی در خرمآباد
کارگاه آموزشی سوژهیابی و ارتقای سواد رسانهای در حوزه محیط زیست در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛کارگاه آموزشی سوژهیابی و ارتقای سواد رسانهای در حوزه ی محیط زیست در خرمآباد برگزار شد.
در این برنامه مشاور رسانهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مدرس،به ارائه ی مباحث کاربردی در زمینه روشهای نوین سوژهیابی، سوژهسازی،روایتپردازی و گزارشنویسی محیط زیستی پرداخت.
سید حمیدرضا میرزاده فرد با اشاره به اهمیت محورهایی همچون آب، هوا، خاک، پسماند و سایر چالشهای زیستمحیطی استان،بر ضرورت پوشش دقیق، علمی و یکپارچه این مسائل توسط رسانهها تأکید کرد و گفت:شناخت دقیق سوژهها و بهرهگیری از تکنیکهای مؤثر در روایتسازی خبری، لازمه انتقال صحیح و تأثیرگذار پیامهای زیستمحیطی به جامعه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان هم بر اهمیت نقش رسانهها در ارتقای فرهنگ زیست محیطی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که مسائل محیط زیستی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شدهاند، رسانهها باید با نگاهی تخصصی و مسئولانه، در مسیر آگاهیبخشی عمومی و اصلاح نگرشهای زیستمحیطی نقشآفرینی کنند.
کامران فرمانپور افزود:این کارگاه تخصصی با هدف توانمندسازی رسانهها در زمینه ی تولید محتوای محیط زیستی و ارتقای دقت و اثربخشی در اطلاعرسانی با استقبال خبرنگاران حوزه ی محیط زیست همراه بود.
در بخشهای مختلف این کارگاه،شرکتکنندگان با روشهای نوین سوژهیابی، تحلیل نمونههای موفق گزارشنویسی محیط زیستی، شیوههای مؤثر انتقال پیامهای زیستمحیطی و نقش رسانه در فرهنگسازی عمومی آشنا شدند.