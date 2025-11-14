به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر دیشموک، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، مبنی بر تشکیل حلقه‌های معرفتی به عنوان فرمان ایشان تأکید و گفت: تشکیل و فعالیت حلقه‌ها معرفتی به تقویت هویت دینی و ملی کمک شایانی می‌کنند.

حجت‌الاسلام علی اکبر راوند با بیان اینکه آشنایی با دفاع مقدس موجب ریشه‌دار شدن هویت دینی و ملی جوانان می‌شود، افزود: جوانان باید واقعیت و کذب را از هم جدا کنند و آشنایی با مکتب شهدا به تقویت آنان و بهبود سبک زندگی‌شان کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام راوند با اشاره به اینکه این آگاهی موجب بصیرت‌افزایی شده و ما را از فریب جنگ رسانه‌ای دشمنان حفظ می‌کند. اضافه کرد: این دیدگاه با اهداف حلقه‌های صالحین کودکان که پیشتر برای تربیت نسل مقاوم در برابر القائات دشمنان تشکیل شده است، هم‌خوانی کامل دارد و کیفیت‌بخشی به این حلقه‌ها با محوریت مسجد، از جمله برنامه‌های مصوب در دیشموک بوده است.

راوند با اشاره به جنگ حق و باطل، تصریح کرد: جبهه مقاومت همواره در حال پیشرفت است و گفتمان باطل در حال تضعیف. دسیسه‌ها علیه جبهه مقاومت در ایران و دیگر نقاط جهان بی‌نتیجه بوده و نتایج جنگ‌افروزی‌ها همواره به ضرر دشمنان بوده است.

وی شکست‌های اسرائیل در جنگ لبنان، غزه و جنگ ۱۲ روزه را تاریخی خواند و تأکید کرد: این دشمنان هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیده و نخواهند رسید و قدرت موشکی کشور که به برکت روحیه جهادی و خودکفایی به دست آمده، عاملی بازدارنده در برابر دشمنان است.

امام جمعه دیشموک همچنین به مسأله کم‌بارشی در کشور و استان اشاره و ادامه داد: «عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی و عدم راز و نیاز با خدا در این کم‌بارشی تأثیر دارد و اگر به آیات و روایات توجه کنیم، دعای ما در خصوص بارش باران قطعاً اجایت می‌شود.

حجت‌الاسلام راوند موفقیت‌های جوانان در حوزه‌های هوافضا، ورزش و تکنولوژی را افتخارآمیز دانست و گفت: جوانان مهم‌ترین سرمایه کشور هستند که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، اگر به جوانان اعتماد کنیم و به آنها میدان دهیم، آنها می‌توانند در حوزه‌های مختلف موفق شوند.

وی با بیان اینکه اگر به جوانان ایرانی میدان داده شود، آنان می‌توانند ایران را به قله‌های پیشرفت برسانند تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب سه راهکار تکیه بر تولید داخلی، توسعه مبادلات با پول ملی و اعتماد به جوانان و نخبگان ایرانی را برای استقلال اقتصادی کشور ارائه کرده بودند.

امام جمعه دیشموک در ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی افزود: این هفته باید گرامی داشته شود، زیرا علم و دانش با تکیه بر کتاب و کتابخوانی گسترش می‌یابد و جهل و نادانی از بین خواهد رفت.

حجت‌الاسلام راوند گازرسانی به روستا‌های دیشموک را نعمت الهی دانست و گفت: تکمیل گازرسانی به همه روستا‌ها از جمله چندار، نیاز ضروری است و باید توجه ویژه‌ای به آن شود.