مصوبات شورای فرهنگ ایثار و شهادت آشتیان

در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان آشتیان، چندین مصوبه مهم در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و یادواره‌های دفاع مقدس به تصویب رسید. این مصوبات شامل:

بازسازی و مرمت کامل قبور مطهر شهدا.

تأمین حضور مستمر پزشک متخصص در منازل خانواده‌های معظم شهدا جهت رسیدگی به مسائل درمانی.

برنامه‌ریزی دقیق برای مراسم تشییع پیکر شهید گمنام (در صورت ورود به شهرستان).

تعویض و نوسازی تصاویر شهدا در سطح شهر و معابر عمومی.

اعزام ۱۳۰ دانش‌آموز دختر شازندی به مناطق عملیاتی

برای گرامیداشت یاد وخاطره‌ی شهدا، ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان شازند در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. این سفر فرهنگی با هدف آشنایی نسل جدید با رشادت‌های رزمندگان و تقویت فرهنگ ایثار و جهاد در جامعه صورت گرفت.

آغاز عملیات ساخت ۹ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی شازند

طی مراسمی، عملیات ساخت ۹ واحد مسکونی ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان شازند کلید خورد. در این مراسم، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان برای تسریع در روند اجرای این پروژه حمایتی تأکید شد تا کارکنان نیروی انتظامی در اسرع وقت صاحبخانه شوند.