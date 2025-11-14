تنش آبی بزرگترین چالش شبستر
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت:تنش آبی بزرگترین چالش شبستر است بنابراین تخصیص فوری اعتبار برای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و احیای ۳۱۰ رشته قنات منطقه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، محمود طاهری در جلسه شورای اداری شهرستان شبستر با حضور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت نگرانکننده منابع آبی این شهرستان گفت: تنش آبی مهمترین مشکل شبستر است و این شهرستان به عنوان طرح پایلوت کشوری در حوزه آبخوانداری و آبخیزداری انتخاب شده است. انتظار داریم اعتبارات لازم برای اجرای این طرحها هرچه سریعتر تخصیص یابد.
وی کاهش بارندگیها و افت قابل توجه سفرههای زیرزمینی را از عوامل اصلی بحران دانست و افزود: تسریع در اجرای سامانههای نوین آبیاری یک ضرورت است. اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفهجویی کنیم، بخش عمده مشکل آبی بخش کشاورزی برطرف خواهد شد بنابراین حرکت به سمت گلخانهها و ایجاد شهرکهای کشاورزی ناگزیر است.
طاهری با اشاره به وجود ۳۱۰ رشته قنات در شبستر که ۹۰ درصد قنات های استان را تشکیل میدهد گفت:احیا و لایروبی قنوات باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که وعدههای مطرح شده در بازدیدهای وزیر جهاد کشاورزی از جمله تسریع در ساخت ساختمان جهاد کشاورزی تسوج، حمایت از سرمایهگذاران، کمک به راهاندازی میدان میوه و ترهبار و سایر طرحهای مرتبط در کوتاهترین زمان عملیاتی شود.