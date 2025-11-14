

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: براساس برنامه زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور و اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا که مشمول محدودیت‌های شغلی هستند، باید از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند.

علی باقری افزود: ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا‌ها از روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴آغاز و تا پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.