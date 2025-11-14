پخش زنده
براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از فردا شنبه ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: براساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور و اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا که مشمول محدودیتهای شغلی هستند، باید از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند.
علی باقری افزود: ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاها از روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴آغاز و تا پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.
وی گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.