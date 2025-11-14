به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آخرین مسابقه گروه D تیم بسکتبال آویژه صنعت امروز با نتیجه ۸۵ بر ۵۱ تیم علوب آمل را شکست داد و صدرنشین این گروه شد.

پس از آویژه صنعت علوب آمل در جایگاه دوم قرار گرفت و به مرحله حذفی لیگ بسکتبال نوجوانان صعود کرد.

علاوه بر این ۲ تیم، تیم شکلی تهران نیز در گروه D حضور داشت که در جایگاه سوم قرار گرفت و حذف شد.

در مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشور ۲۹ تیم در هشت گروه منطقه شمال و ۲۷ تیم در هشت گروه منطقه جنوب با هم رقابت می‌ کنند.

مسابقات گروه D از ۲۱ آبان در سالن ورزشی حمیدی مشهد آغاز شد و امروز با شناخت ۲ تیم صعود کننده به مرحله بعد به پایان رسید.