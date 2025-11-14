خطبه‌های نماز جمعه امروز در شهرستان‌های مختلف استان با محوریت مسائل سیاسی روز، بحران کم‌آبی، ضرورت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و توجه به مطالبات معیشتی مردم برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام حسینی‌احمد فداله، امام جمعه آبدانان در خطبه‌های نماز این شهرستان، با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، به ضعف زیرساخت‌های شهرستان در این حوزه پرداخت.

حجت الاسلام حسینی مجد امام جمعه ایوان در خطبه‌های نماز با اشاره به گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب و کتابخوانی، به فرهنگ خانواده و جایگاه تعلیم و تربیت هویت می‌بخشد و همین موضوع توجه بیش از پیش مسئولان به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام فرهادزاده، امام جمعه بدره، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت جانمایی صحیح فضا‌های فرهنگی و دینی در سطح شهر، گفت: یکی از مطالبات اصلی مردم، توزیع عادلانه فضا‌های فرهنگی است.

همچنین در نماز حمعه بدره، با توجه به کم ابی‌های اخیر نمازگزاران از درگاه خداوند طلب باران کردند.

حجت‌الاسلام فریادی، امام جمعه چرداول، در خطبه‌های نماز جمعه سرابله با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری یادواره ایل خزل گفت: این مراسم بار دیگر نشان داد مردم ادامه‌دهنده راه شهدا هستند.

خطیب جمعه سرابله همچنین خواستار صرفه جویی در مصرف اب شد.

حجت‌الاسلام میهن‌پرست امام‌جمعه چوار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به گرانی در حوزه معیشت مردم، به‌ویژه اقلام ضروری، اظهار داشت: بیشترین فشار گرانی‌ها بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود

حجت‌الاسلام میسایی، امام جمعه موقت دره‌شهر، گفت: اگر حمایت‌های تسلیحاتی و نظامی آمریکا و اروپا و حضور مستقیم آنها در جنگ دوازده‌ روزه نبود، رژیم صهیونیستی در همان روز نخست در برابر قدرت موشکی ایران شکست می‌خورد.

حجت‌الاسلام عظیمی‌فر، خطیب جمعه دهلران، با تأکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور، ریشه‌یابی مشکلات و پرهیز از سیاست‌گذاری‌های مقطعی را تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی دانست.

حجه الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبه‌های این هفته شهر لومار به لزوم جوانی جمعیت و فرزند آوری اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار‌های رسمی در خصوص فرزنداوری نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است و این خود یک زنگ خطری برای جامعه محسوب میشود لذا ضروری است مسئولان علاوبر تسهیل در امر ازدواج مشوق‌های لازم برای فرزند اوری اعمال کنند.

حجت الاسلام حسین طیبی خطیب موقت نماز جمعه شهرستان ملکشاهی، در خطبه‌های شهر ارکواز به استفاده مردم از کالا‌های ایرانی و نقش آن در ایجاد اشتغال اشاره کرد.

حجت‌الاسلام امینی امام جمعه مهران در خطبه‌های نماز، با اشاره به دشمنی دیرینه غرب و استکبار جهانی به ویژه آمریکا گفت: میدان نبرد دشمن تغییر کرده و امروز جبهه جدید او در داخل مرز‌های ما، با هدف قرار دادن فرهنگ و معیشت ماست؛ لذا هوشیاری ما امروز باید معطوف به داخل باشد.