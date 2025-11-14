رویداد ملی «شادکام یادآور تولدی جدید در مسیر تحول فرآیند یادگیری و شادکامی فرزندان است و نقش شهدا در آن بسیار برجسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش امروز در مراسم آغازین رویداد ملی تجربیات برتر مدارس ابتدایی در حوزه بازی و یادگیری با عنوان «شادکام» که به میزبانی مشهد برگزار شد با اشاره به جایگاه بازی و یادگیری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: در این سند بهره‌ مندی از روش‌ های فعال، خلاقانه و اثرگذار از محورهای اصلی آموزش است؛ موضوعی که از مطالبات رئیس‌جمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری برای تربیت دانش‌ آموزان در تراز سند تحول بنیادین به شمار می‌ رود.

سید مصطفی آذرکیش با بیان اینکه بازی و یادگیری نقشی کلیدی در ارتقای مهارت‌ های اجتماعی و تقویت تربیت تمام‌ ساحتی دانش‌ آموزان دارد، افزود: تعامل با دیگران، حل تعارض در رفتارهای گروهی، افزایش خلاقیت، تفکر انتقادی و راهبرد یادگیری مؤثر مفاهیم آموزشی، تقویت زبان، افزایش انگیزه و کاهش استرس از جمله اهداف برنامه‌ های مبتنی بر بازی و یادگیری است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال پوشش آموزش پیش‌ دبستانی به بالای ۹۰ درصد می رسد؛ درحالی‌ که سال‌ های گذشته این میزان حدود ۴۶ درصد بود که نشان می‌ دهد توجه به دوران ابتدایی و استفاده از روش‌ های نوین آموزشی به‌ ویژه بازی‌ محور در دستور کار جدی وزارتخانه است.

وی همچنین توانمندسازی معلمان را محور اصلی آغاز تحول دانست و اظهار کرد: در راهکار ۳-۱۷ سند تحول بنیادین بر اصلاح، به‌ روزرسانی و خلاقیت در روش‌ های تعلیم و تربیت با تأکید بر نقش الگویی معلمان اشاره شده است. دبیرخانه درس‌ پژوهی و درس‌ کاوی در استان فارس مستقر شده است و بیش از ۶۰ کشور جهان نیز این تجربه را موفقیت‌ آمیز اجرا کرده‌ اند.

آذرکیش افزود: برنامه‌ های توانا” در دوره ابتدایی و سفر یادگیری در دوره متوسطه بر رشد حرفه‌ ای، خودآموزی و توسعه مداوم صلاحیت‌ های تخصصی معلمان تمرکز دارند. در دنیایی که تغییرات فناورانه بسیار سریع است، نظام آموزشی کشور نیز باید متناسب با آن دگرگون شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه حرفه‌ای و تقویت همبستگی میان معلمان تأکید کرد: تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری به معنای بازنگری بنیادی در روش‌ها، ابزارها و محتوای آموزشی است؛ رویداد “شادکام” گامی عملی در این مسیر تحول‌ آفرین به‌ شمار می‌ آید.

تأکید بر نقش طراحی آموزشی مبتنی بر بازی در ارتقای کیفیت یادگیری

در ادامه رویداد ملی تجربیات برتر مدارس ابتدایی شاهد در حوزه بازی و یادگیری با عنوان «شادکام»، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت طراحی آموزشی اصولی گفت: وقتی طراحی قوی باشد، اجرا ساده می‌ شود. برخی می‌ پرسند چرا معلمان در تابستان که کلاس درس ندارند، حقوق دریافت می‌ کنند؛ پاسخ روشن است، زیرا آنان در این سه ماه برای ۹ ماهِ آموزش طراحی می‌ کنند و اگر این طراحی بر مبنای بازی باشد، موفق‌ تر خواهد بود.

محمود امانی طهرانی با تأکید بر رشد چشمگیر صنعت بازی در جهان، افزود: تکثر و تنوع بازی‌ ها در دنیا باعث شده این حوزه به یک رشته علمی قدرتمند تبدیل شود. از معلمان می‌ خواهم بازی‌ هایی را که طراحی و آزموده‌ اند، در قالب فرایند درس‌ پژوهی و درس‌ کاوی عرضه کنند تا چارچوب علمی و اجرایی مشخصی پیدا کند و به استانداردهای آموزشی برسد.

وی گفت: روایت و مستندسازی تجربه‌ های آموزشی بسیار اهمیت دارد؛ باید این تجربیات نوشته و تحلیل شود تا قابلیت عرضه علمی بیابد و به پشتوانه پژوهشی نظام آموزشی کشور تبدیل شود.

او بازی را دارای پیشینه‌ ای غنی در فرهنگ ایرانی دانست و افزود: بازی از عناصر اصیل تربیتی در کشور ماست و می‌ تواند نقشی مؤثر در پیشرفت آموزشی و رشد همه‌ جانبه دانش‌ آموزان ایفا کند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌ و پرورش نیز در این رویداد گفت: رویدادهای بازی‌ محور می‌ توانند بستری مؤثر برای شکوفایی استعدادهای دانش‌ آموزان و ایجاد نشاط آموزشی در مدارس باشد. رویداد ملی شادکام به‌نام دانش‌ آموز شهید «میلاد شادکام» مزین شده است؛ نوجوان یازده‌ ساله‌ ای که با روحی بزرگ و ایمانی عمیق، الهام‌ بخش این جشنواره شد.

زهرا پناهی روا هدف اصلی این طرح را ترویج یادگیری خلاقانه و بازی‌ وارسازی آموزش در مدارس شاهد دانست و افزود: شادکام با محوریت یادگیری فعال در دوره ابتدایی طراحی شده است تا ضمن ارتقای انگیزه و مشارکت دانش‌آموزان، مسیر شکوفایی استعدادها و نشاط آموزشی را فراهم کند. تأکید ما بر توانمندسازی معلمان، بهبود کیفیت تدریس و پیوند میان آموزش و فرهنگ ایثار و شهادت است.

در پایان این مراسم از مادر شهید میلاد شادکام که شهید نوجوان حادثه تروریستی کرمان بود و همچنین معلمان برتر مدارس شاهد تجلیل و از پوستر و تمبر اختصاصی این رویداد رونمایی شد.