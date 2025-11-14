

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و مس سونگون از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با حضور هزاران هوادار پرشور مازندرانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تک‌گل دقیقه ۷۲ محمد سلطانی‌مهر و نتیجه یک بر صفر به سود نساجی پایان یافت.

حاصل تلاش بازیکنان در نیمه نخست نتیجه‌ای نداشت و ۲ تیم بدون اینکه گلی از دروازه‌ها عبور کند به رختکن رفتند، اما بازیکنان نساجی در نیمه دوم چندین موقعیت خطرناک ایجاد کردند و در چند صحنه برخورد توپ با تیر دروازه مانع افزایش تعداد گل‌های میزبان شد

شاگردان فراز کمالوند این هفته، نهمین برد فصل را کسب کردند تا در کنار سه تساوی دیگر، یک قدم دیگر به سمت بازگشت به لیگ برتر بردارند و شاید یکی از سریع‌ترین صعود‌های تاریخ لیگ یک را رقم بزنند



نساجی با این برد به نهمین برد فصل و پنجمین برد پیاپی دست یافت و با ۳۰ امتیاز فاصله خود را با تیم دوم جدول ۲ رقمی کرد.