نساجی همچنان صدرنشین بی رقیب لیگ
تیم فوتبال نساجی مازندران در دوازدهمین دیدار فصل تیم مس سونگون را با شکست بدرقه کرد و همچنان صدرنشین ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ تیمهای فوتبال نساجی مازندران و مس سونگون از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با حضور هزاران هوادار پرشور مازندرانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تکگل دقیقه ۷۲ محمد سلطانیمهر و نتیجه یک بر صفر به سود نساجی پایان یافت.
حاصل تلاش بازیکنان در نیمه نخست نتیجهای نداشت و ۲ تیم بدون اینکه گلی از دروازهها عبور کند به رختکن رفتند، اما بازیکنان نساجی در نیمه دوم چندین موقعیت خطرناک ایجاد کردند و در چند صحنه برخورد توپ با تیر دروازه مانع افزایش تعداد گلهای میزبان شد
شاگردان فراز کمالوند این هفته، نهمین برد فصل را کسب کردند تا در کنار سه تساوی دیگر، یک قدم دیگر به سمت بازگشت به لیگ برتر بردارند و شاید یکی از سریعترین صعودهای تاریخ لیگ یک را رقم بزنند
نساجی با این برد به نهمین برد فصل و پنجمین برد پیاپی دست یافت و با ۳۰ امتیاز فاصله خود را با تیم دوم جدول ۲ رقمی کرد.
نساجی در هفته سیزدهم لیگ دسته یک هفتم آذر مهمان مس شهربابک است اما ۲۹ آبان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی مهمان رقیب لیگ یکی خود سایپا خواهد بود.