به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، امام‌جمعه موقت شهر لنده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی و انقلابی، بر ضرورت توجه جدی به معیشت مردم، نقش‌آفرینی آنان در انقلاب، و اهمیت بسیج در دفاع همه‌ جانبه از ارزش‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید محمود الهی نیا با گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مطالعه را پایه رشد فرهنگی جامعه دانست و گفت: کتاب، چراغ اندیشه است و اگر سرانه مطالعه افزایش یابد، جامعه در برابر هجمه‌های فرهنگی مقاوم‌تر خواهد شد.

الهی نیا قرآن را یکی از مهم‌ترین معجزات الهی برشمرد و افزود: قرآن بعنوان یکی از کتب آسمانی است که بیشترین نقش را در هدایت انسان‌ها داشته است لذا توجه به فرهنگ مطالعه به‌خصوص قرآن در سبک زندگی ما می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی، بر اهمیت سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: در عصر اطلاعات، باید قدرت تحلیل و تشخیص داشته باشیم و داشتن سواد رسانه‌ای یعنی مصونیت در برابر فریب و شایعه دشمن است.

امام‌جمعه موقت شهر لنده با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را مظهر اخلاص، خدمت و حضور در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی معرفی کرد و افزود: بسیج تنها یک نهاد نیست، بلکه یک تفکر است،تفکری که در آن خدمت بی‌منت، دفاع از ارزش‌ها و حضور در میدان معنا دارد.

الهی نیا با اشاره به مشکلات اقتصادی و کوچک‌شدن سفره مردم، خواستار اقدام عملی مسئولان شد و افزود: گرانی و فشار معیشتی، زندگی مردم را سخت کرده است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، از این وضعیت جلوگیری کنند.

وی با تأکیدبر اینکه مردم ستون و پایه انقلاب‌ هستند، اضافه کرد: در دوران ۸ سال دفاع مقدس، همین مردم بودند که ایستادند و جان دادند و امروز نیز باید موردتوجه قرار گیرند، نه اینکه دغدغه نان و مسکن آنان نادیده گرفته شود.

امام جمعه موقت لنده با دعوت از مسئولان برای رسیدگی به اشتغال، ازدواج و عزت جوانان، گفت: اگر جوانان امید داشته باشند، آینده انقلاب تضمین خواهد شد و بی‌توجهی به مردم، بی‌توجهی به ریشه‌های انقلاب است.