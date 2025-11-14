به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به گفته دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان نیجل آموس مربی تیم ملی دو و میدانی، نایب قهرمان المپیک و دونده برجسته بوتسوانایی برای آموزش و نظارت بر تمرینات دو و میدانی کاران استان به شهر همدان آمده است. آقای سید اصغر ذوقی احسن افزود: این مربی نام‌ آشنا با پیگیری های هیئت استان و مساعدت فدراسیون دو و میدانی قرار است تجربیات ارزشمند خود را در اختیار دو و میدانی کاران همدانی قرار دهد.

نیجل آموس، دونده نامدار جهان در المپیک ۲۰۱۲ لندن موفق به کسب مدال نقره ۸۰۰ متر شدو نخستین مدال المپیک تاریخ کشور آفریقایی بوتسوانا را نیز به ارمغان آورد.

همچنین قهرمانی در مسابقات جوانان جهان 2012 ، سه عنوان قهرمانی در مسابقات دو ومیدانی آفریقا و دانشجویان جهان ، سه دوره قهرمان لیگ الماس سریعترین دونده جهان درسال 2021 از دیگر سوابق حرفه ای این دونده پرافتخار و مربی برجسته اهل کشور بوتسوانا است .

این مربی جوان و ۳۱ ساله آفریقایی همچنین موفق شده است رکورد زیر ۲۰ سال جهان و رکورد ملی بوتسوانا در ماده ۸۰۰ متر را نیز به نام خود به ثبت رساند و دارنده هشتمین رکورد برتر تاریخ در ماده ۸۰۰ متر جهان است.

به گفته دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان آموزش، نظارت و ارزیابی استعدادهای دو و میدانی و حضور در برخی از شهرستانهای استان از برنامه های اصلی این دونده نامدار آفریقایی طی یک هفته در استان همدان است

انتظار می‌رود با حضور نیجل آموس دوندگان استان همدان، ضمن آشنایی با تکنیک های جدید در زمینه رکودهای شخصی و ملی بهبود و ارتقاء یابند