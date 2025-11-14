پخش زنده
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف جمعآوری اطلاعات لازم برای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، موسی عبادی اظهار کرد: اجرای این طرح با مراجعه به نمونههای جامعه هدف شامل ۱۲۸ خوشه شهری و روستایی ۱۲ خانواری و اعضای این خانوارها تا ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی هدف از اجرای این طرح را جمعآوری اطلاعات لازم برای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری افراد جامعه ذکر کرد و افزود: دقت و صحت این اطلاعات با ارائه تصویری صحیح و شفاف از وضعیت بیکاری در جامعه سبب ارتقای کیفیت نتایج آمارگیری میشود و امکان برنامهریزی بهتر برای کاهش میزان بیکاری و بهبود اشتغال و شرایط زندگی مردم را فراهم میکند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل ادامه داد: طرح آمارگیری نیروی کار در سومین هفته کامل ماه میانی هر فصل به مدت ۱۴ روز همزمان با سایر استانها با مراجعه به خانوارهای شهری و روستایی در نمونههایی از جامعه هدف و شناسایی افراد ۱۵ سال به بالا و تکمیل پرسشنامه طرح طبق تعاریف و مفاهیم در هفته مرجع آن صورت میگیرد و به این خانوارها دوباره در فصول بعدی برای برآورد تغییرات مراجعه میشود.
عبادی گفت: نتایج این طرح به صورت فصلی و سالانه در قالب شاخصهای عمده بازار کار جمعیت ۱۵ سال به بالا شامل میزان مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، میزان بیکاری و سایر شاخصهای نیروی کار از طرف مرکز آمار ایران اعلام میشود.
وی افزود: هدف نهایی این طرح شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن است و این هدف از طریق برآورد شاخصهای فصلی و سالانه نیروی کار، برآورد تعداد سالانه نیروی کار، برآورد تغییرات فصلی و سالانه شاخصهای نیروی کار و برآورد تغییرات سالانه شاخصهای نیروی کار در استانها تحقق مییابد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل ادامه داد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع اساسی اقتصاد هر کشور است به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود.
عبادی از خانوارهایی که در اجرای این طرح به عنوان نمونه انتخاب شدند خواست در اجرای این طرح با ماموران آمارگیر اعزامی، همکاری کنند.