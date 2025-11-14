افتتاحیه سی و سومین دوره هفته کتاب ایران با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان ِاوَز فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مراسم با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب، به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی شهر اوز افتتاح شد.

امسال شهرستان اوز به عنوان «پایتخت کتاب ایران» انتخاب شد.

برنامه‌های هفته کتاب از فردا ۲۴ آبان آغاز می‌شود و تا ۳۰ آبان‌ در سراسر کشور و با محوریت ویژه شهر اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران ادامه دارد.

این عنوان که هر ساله از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران با هدف شناسایی و تقدیر از شهر‌های فعال در عرصه فرهنگ کتابخوانی اهدا می‌شود، زمینه‌ساز برگزاری برنامه‌های ملی و تمرکز فعالیت‌های فرهنگی حول محور کتاب در شهر برگزیده است.

به گفته هاشمی فرماندار شهرستان اوز ، سابقه طولانی مردم این شهرستان در ترویج کتابخوانی و حضور فعال مردم فرهیخته، بستر این موفقیت را فراهم کرد.

وی افزود: مشارکت داوطلبانه مردم در نذر دانایی، تقویت کتابخانه‌ها، ساخت کتابخانه‌های محلی و ابتکاراتی مانند «کوچه شادی» توسط جوانان محله‌ها، از نمونه‌های بارز این همراهی است.

اوز در نخستین حضور خود به عنوان شهر خلاق دوستدار کتاب شناخته شد و این عنوان را سه بار تکرار کرد.

شهرستان اوز در ۳۴۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و انتخاب آن به عنوان پایتخت کتاب، نویدبخش تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق کمتربرخوردار کشور است.