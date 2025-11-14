در یک اقدام خداپسندانه و به موقع، اعضای بدن مرحوم علیرضا شهریاری که صبح دوشنبه گذشته دچار سانحه رانندگی شده بود، پس از اعلام مرگ مغزی، اهدا شد و کبد و کلیه‌های او به ۳ بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرحوم شهریاری که صبح روز دوشنبه در پی وقوع یک تصادف با موتورسیکلت به بیمارستان کوثر منتقل شده بود، متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده از همان ابتدا دچار مرگ مغزی شد.

با تصمیم ایثارگرانه خانواده مرحوم رضایت به اهدای اعضای حیاتی فرزندشان دادند.

پس از طی مراحل قانونی و انتقال پیکر به بیمارستان سینای تهران در روز چهارشنبه، تیم پزشکی عمل حیاتی پیوند را با موفقیت انجام دادند.

اهدای کبد و دو کلیه این جوان موجب شد تا ۳ نفر از بیماران در لیست انتظار پیوند، دوباره طعم زندگی را بچشند.

به گفته دکتر خوجم لی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر این چهارمین اهدای عضو در سطح استان از ابتدای سال جاری و نخستین مورد ثبت شده در شهرستان آزادشهر است.