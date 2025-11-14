پخش زنده
دوره کارآموزی و بازآموزی داوران کشتی هفت استان کشور به میزبانی قم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوره چهار روزه کارآموزی و بازآموزی داوران کشتی هفت استان کشور به میزبانی قم به پایان رسید.
در این دوره، ۴۰ داور از استانهای قم، مرکزی، تهران، مازندران، کردستان، آذربایجان غربی و لرستان در دو بخش نظری و عملی با آخرین قوانین داوری کشتی آزاد و فرنگی آشنا شدند و روز پایانی رقابتهای کشتی نونهالان استان را قضاوت کردند.
۱۲ داور قمی هم در این دوره حضور داشتند و مدرسی آن برعهده سعید عباسی از داوران بینالمللی قم و مدرس فدراسیون کشتی بود.
به داورانی که امتیازات لازم را کسب کنند، دفترچه رسمی داوری ملی کشتی اعطا خواهد شد.
در حال حاضر ۲ داور بینالمللی و ۳۰ داور ملی از استان قم در رشته کشتی فعالیت میکنند.