هیئت داوران برگزیدگان بیستمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی را معرفی کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آرا هیئت داوران بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی متشکل از خانم شهره سلطانی و آقایان فرشید قنبری و حکمت شیردل به شرح ذیل اعلام شد:
آرا بخش نمایشهای صحنهای:
بروشور:
تقدیر: سروش حیدری برای نمایشهای «مفت خور ها» و «کماله دیوان»
برگزیده: مسعود بهشتی برای نمایشهای «چاقوی دم کرده شب» و «درختهایی که نمیریزند»
گریم:
تقدیر: اعظم طالبی برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»
برگزیده: مهسا توانائی نژاد برای نمایش «کماله دیوان»
نور:
برگزیده: محمدامین اسکندری برای نمایش «کماله دیوان»
موسیقی:
تقدیر: مشترکا کیهان حجتی برای نمایش «درختهایی که نمیریزند» و ابوالفضل قادری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»
برگزیده: محمد کاظمی برای نمایش «کماله دیوان»
طراحی صحنه:
تقدیر: سهیل سعادت فر برای نمایش «درختهایی که نمیریزند»
برگزیده: امیر نجاری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»
بازیگری زن:
مقام سوم: مشترکا وجیهه مرغزاری برای نمایش «کماله دیوان» و سارینا ناظمی برای نمایش «آسمان روزهای برفی»
مقام دوم: المیرا صادقی برای نمایش «ملانکولیا»
مقام اول: هلیا یزدانی برای نمایش «درختهایی که نمیریزند»
بازیگری مرد:
مقام سوم: مشترکا مسعود نصیری برای نمایش «آخال خونین» و محمد کوشا برای نمایشهای «درختهایی که نمیریزند» و «آخال خونین»
مقام دوم: مشترکا محمد کارگرمطلق برای نمایش «زیر زمین» و جلال محمدزاده برای نمایش «مفت خورها»
مقام اول: شرمین شهیدی زاده برای نمایشهای «ملانکولیا» و «آنگاه که من همه مردگان بودم»
بازیگری خردسال:
تقدیر از السا استیری برای نمایشهای «ملانکولیا» و «آنگاه که من همه مردگان بودم»
و آوا رحیمی برای نمایش «درختهایی که نمیریزند»
جایزه ویژه بازیگران برگزیده:
جایزه ویژه هیئت داوران برای بازی در خور و تداوم حس و هماهنگی قابل توجه برای تمامی بازیگران نمایش «چاقوی دم کرده شب» مصطفی شکاریان، اعظم طالبی، محسن اربابی، الناز میرزاپور، امیر نجاری و علیرضا طاهری اهدا میشود.
نمایشنامه نویسی:
هیئت داوران با احترام به آقایان محمد چرمشیر، رضا گشتاسب و آرش عباسی برای حمایت از نویسندگان بومی آرا خود را در این بخش اعلام میکند:
تقدیر: لوح تقدیر هیئت داوران برای پرداخت به فرهنگ و آئینهای بومی اهدا میشود به آقایان محمد داورپناه و محمد حصاری برای نمایش «آخال خونین»
تقدیر: شرمین شهیدی زاده برای نمایش «ملانکولیا»
برگزیده: سهیل سعادت فر برای نمایش «درختهایی که نمیریزند»
کارگردانی:
مقام سوم: شرمین شهیدی زاده برای نمایش «ملانکولیا»
مقام دوم: سهیل سعادت فر برای نمایش «درختهایی که نمیریزند»
مقام اول: امیر نجاری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»
نمایشهای برگزیده بخش صحنهای:
نمایش برگزیده اول: «چاقوی دم کرده شب» به کارگردانی امیر نجاری از گرمه
نمایش برگزیده دوم: «درختهایی که نمیریزند» به کارگردانی سهیل سعادت فر از بجنورد
نمایشهای برگزیده بخش خیابانی:
نمایش برگزیده اول: «تابوت آخر» به کارگردانی حمید عابدی از فاروج
نمایش برگزیده دوم: «پلنگ» به کارگردانی محمد یحییآبادی از اسفراین