به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آرا هیئت داوران بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی متشکل از خانم شهره سلطانی و آقایان فرشید قنبری و حکمت شیردل به شرح ذیل اعلام شد:

آرا بخش نمایش‌های صحنه‌ای:

بروشور:

تقدیر: سروش حیدری برای نمایش‌های «مفت خور ها» و «کماله دیوان»

برگزیده: مسعود بهشتی برای نمایش‌های «چاقوی دم کرده شب» و «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

گریم:

تقدیر: اعظم طالبی برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»

برگزیده: مهسا توانائی نژاد برای نمایش «کماله دیوان»

نور:

برگزیده: محمدامین اسکندری برای نمایش «کماله دیوان»

موسیقی:

تقدیر: مشترکا کیهان حجتی برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند» و ابوالفضل قادری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»

برگزیده: محمد کاظمی برای نمایش «کماله دیوان»

طراحی صحنه:

تقدیر: سهیل سعادت فر برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

برگزیده: امیر نجاری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»

بازیگری زن:

مقام سوم: مشترکا وجیهه مرغزاری برای نمایش «کماله دیوان» و سارینا ناظمی برای نمایش «آسمان روز‌های برفی»

مقام دوم: المیرا صادقی برای نمایش «ملانکولیا»

مقام اول: هلیا یزدانی برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

بازیگری مرد:

مقام سوم: مشترکا مسعود نصیری برای نمایش «آخال خونین» و محمد کوشا برای نمایش‌های «درخت‌هایی که نمی‌ریزند» و «آخال خونین»

مقام دوم: مشترکا محمد کارگرمطلق برای نمایش «زیر زمین» و جلال محمدزاده برای نمایش «مفت خورها»

مقام اول: شرمین شهیدی زاده برای نمایش‌های «ملانکولیا» و «آنگاه که من همه مردگان بودم»

بازیگری خردسال:

تقدیر از السا استیری برای نمایش‌های «ملانکولیا» و «آنگاه که من همه مردگان بودم»

و آوا رحیمی برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

جایزه ویژه بازیگران برگزیده:

جایزه ویژه هیئت داوران برای بازی در خور و تداوم حس و هماهنگی قابل توجه برای تمامی بازیگران نمایش «چاقوی دم کرده شب» مصطفی شکاریان، اعظم طالبی، محسن اربابی، الناز میرزاپور، امیر نجاری و علیرضا طاهری اهدا می‌شود.

نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران با احترام به آقایان محمد چرمشیر، رضا گشتاسب و آرش عباسی برای حمایت از نویسندگان بومی آرا خود را در این بخش اعلام می‌کند:

تقدیر: لوح تقدیر هیئت داوران برای پرداخت به فرهنگ و آئین‌های بومی اهدا می‌شود به آقایان محمد داورپناه و محمد حصاری برای نمایش «آخال خونین»

تقدیر: شرمین شهیدی زاده برای نمایش «ملانکولیا»

برگزیده: سهیل سعادت فر برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

کارگردانی:

مقام سوم: شرمین شهیدی زاده برای نمایش «ملانکولیا»

مقام دوم: سهیل سعادت فر برای نمایش «درخت‌هایی که نمی‌ریزند»

مقام اول: امیر نجاری برای نمایش «چاقوی دم کرده شب»

نمایش‌های برگزیده بخش صحنه‌ای:

نمایش برگزیده اول: «چاقوی دم کرده شب» به کارگردانی امیر نجاری از گرمه

نمایش برگزیده دوم: «درخت‌هایی که نمی‌ریزند» به کارگردانی سهیل سعادت فر از بجنورد

نمایش‌های برگزیده بخش خیابانی:

نمایش برگزیده اول: «تابوت آخر» به کارگردانی حمید عابدی از فاروج

نمایش برگزیده دوم: «پلنگ» به کارگردانی محمد یحیی‌آبادی از اسفراین