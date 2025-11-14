پخش زنده
یادواره سردار شهید علیرضا خلوص دهقانپور و ۲۴ شهید ۴ روستای پیشخان، خرفکام، ازگم و سنگجوب شهرستان صومعهسرا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان؛ سردار هامون محمدی از فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت در این مراسم که در بقعه پیر شاه محمود روستای خرفکام برگزار شد، بابیان اینکه شهدا انسانهای بزرگی بودند که در امتحان الهی سربلند بیرون آمدند گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.
وی با بیان اینکه براساس آموزههای قرآنی، شهدا زندهاند و از نعمت و پاداش الهی بهرهمند هستند گفت : اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهداست و امروز همه ما وظیفه داریم ادامه دهنده راه آنان باشیم.
سردار شهید علیرضا خلوص دهقانپور از فرماندهانِ هشت سال دفاع مقدس در سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی قامیش عراق به شهادت رسید.