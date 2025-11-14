سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان علیه مردم مظلوم فلسطین در کرانه باختری، خواستار اقدام فوری رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از وخامت اوضاع و پیگرد عاملان این جنایات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انور الانعونی سخنگوی اتحادیه اروپا در نشست خبری امروز، با اشاره به افزایش چشمگیر حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی در سراسر کرانه باختری، تأکید کرد که این اقدامات «باید فوراً متوقف شود».

وی افزود: «ساخت‌وساز شهرک‌ها، طرح‌هایی مانند پروژه E ۱، خشونت شهرک‌نشینان، تخریب‌ها، مصادره منازل، انتقال‌های اجباری و اخراج فلسطینی‌ها، همگی برخلاف تعهدات اسرائیل بوده و باید پایان یابد.»

سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد که شورای اروپا پیش‌تر نیز بار‌ها بر لزوم «اقدام عملی مقامات اسرائیلی برای جلوگیری از خشونت شهرک‌نشینان و پاسخگو کردن عاملان آن» تأکید کرده و این موضع، بخشی از سیاست دیرینه و ثابت اتحادیه اروپا در قبال وضعیت سرزمین‌های اشغالی است.

سخنگوی سرویس اقدام خارجی همچنین یادآور شد که کمیسیون اروپا از شورا خواسته است روند بررسی «اقدامات محدودکننده بیشتر علیه شهرک‌نشینان افراطی و نهاد‌های حامی آنان» را پیش ببرد. وی با بیان اینکه «تمام تلاش‌ها باید بر کاهش تنش‌ها متمرکز باشد»، تأکید کرد که اتحادیه اروپا تحولات میدانی کرانه باختری را با دقت دنبال می‌کند و خواهان جلوگیری فوری از ادامه تخریب و خشونت علیه مردم فلسطین است.

بر اساس این گزارش، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ماه گذشته (اکتبر) خشونت‌بارترین دوره حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری طی ۱۲ سال گذشته بوده است. این سازمان هشدار داد که افزایش حملات هم‌زمان با فصل برداشت زیتون، زندگی و معیشت بسیاری از خانواده‌های فلسطینی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

همچنین روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی نوشت که یک مقام ارشد صهیونیست اذعان کرده حملات شبه‌نظامیان شهرک‌نشین در کرانه باختری «از کنترل خارج شده است». این روزنامه افزود که مجموع حملات ثبت‌شده در ۱۰ ماه نخست سال جاری به ۶۹۲ مورد رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.