سجاد خسروی، پرستار ایلامی، موفق شد عنوان پرستار نمونه کشوری را از آن خود کند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در مراسم ارزیابی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سجاد خسروی» پرستار بخش اورژانس بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهرستان دره‌شهر استان ایلام، به‌عنوان پرستار نمونه کشوری در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

خسروی که سال‌ها در خط مقدم ارائه خدمات درمانی و به‌ویژه در بخش اورژانس فعالیت داشته است، با تلاش مستمر، تعهد حرفه‌ای و روحیه نوع‌دوستی توانسته جایگاه ویژه‌ای در جامعه پرستاری به دست آورد.

انتخاب وی به‌عنوان پرستار نمونه کشوری، افتخاری برای مجموعه نظام سلامت کشور و همچنین مردم شهرستان دره‌شهر و منطقه سیمره محسوب می‌شود.