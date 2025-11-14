پخش زنده
مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) در اصفهان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) پسران، از روز گذشته (۲۲ آبان) به میزبانی استان اصفهان آغاز شد و عصر امروز با پایان رقابت ها، برترینهای بخش پسران و دختران معرفی شدند.
نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:
بخش پسران:
رده سنی ۲۰۱۸:
نفر اول: مهدیار موزونی (مازندران)
نفر دوم: محمدامین محسنی حبیب آبادی (اصفهان)
نفر سوم: آرمان صادقی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۷:
نفر اول: سیدامیرسام زاهدی (مازندران)
نفر دوم: سام ستونه (اصفهان)
نفر سوم: شهریار طباطبایی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۶:
نفر اول: مستعان موزونی (مازندران)
نفر دوم: پارسا خراسانی فردوانی (اصفهان)
نفر سوم: مهرشاد مولایی (مازندران)
رده سنی ۲۰۱۵:
نفر اول: امیرمهدی ثقفی (اصفهان)
نفر دوم: سید علی حسینی (اصفهان)
نفر سوم: کیان اسکندری نصرآباد (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۴:
نفر اول: آرش انصاری (مازندران)
نفر دوم: محمدطاها گلرخی (خراسان رضوی)
نفر سوم: ماهان کاظمی اصل (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۳:
نفر اول: طاها خواجوندخیری (مازندران)
نفر دوم: امیرحسین افتخاری (اصفهان)
نفر سوم: امیرارسلان نجفی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۲:
نفر اول: سهیل سرآمد (تهران)
نفر دوم: معین اشرفی (تهران)
نفر سوم: ماهان مرتاض (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۱:
نفر اول: یونس علاقه بندیان (اصفهان)
نفر دوم: بردیا قربان زاده (تهران)
نفر سوم: طاها خزایی (مازندران)
بخش دختران:
رده سنی ۲۰۱۸:
نفر اول: جانان خانی (مازندران)
نفر دوم: وانیا رضایی مومن آباد (خراسان رضوی)
نفر سوم: باران کیوانلوشهرستانکی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۷:
نفر اول: بارانا دلیر (خراسان رضوی)
نفر دوم: مرسانا شرافتی (خراسان رضوی)
نفر سوم: حلما راحلی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۶:
نفر اول: پارمین پرور (خراسان رضوی)
نفر دوم: ثنا بلندی رنانی (اصفهان)
نفر سوم: فاطمه میری آشتیانی (تهران)
رده سنی ۲۰۱۵:
نفر اول: آیلار حیدری خو (تهران)
نفر دوم: تلما افشاری (اصفهان)
نفر سوم: ترنم تیموری (تهران)
رده سنی ۲۰۱۴:
نفر اول: ریحانه کشمیری (خراسان رضوی)
نفر دوم: یسنا ربیعی (خراسان رضوی)
نفر سوم: سمیرا فرامرزپور (کرمان)
رده سنی ۲۰۱۳:
نفر اول: آیدا کاروانی (اصفهان)
نفر دوم: گیسا فردوسیان (مازندران)
نفر سوم: آندیا امینی پوستچی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۲:
نفر اول: سلاله موگوئی (تهران)
نفر دوم: آنیتا صفوی مقدم (اصفهان)
نفر سوم: رها خلیلیان (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۱:
نفر اول: مهیا کوچکی (مازندران)
نفر دوم: غزل صادقی (اصفهان)
نفر سوم: نگار امیری (تهران)