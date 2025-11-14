به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) پسران، از روز گذشته (۲۲ آبان) به میزبانی استان اصفهان آغاز شد و عصر امروز با پایان رقابت ها، برترین‌های بخش پسران و دختران معرفی شدند.

نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

بخش پسران:

رده سنی ۲۰۱۸:

نفر اول: مهدیار موزونی (مازندران)

نفر دوم: محمدامین محسنی حبیب آبادی (اصفهان)

نفر سوم: آرمان صادقی (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۷:

نفر اول: سیدامیرسام زاهدی (مازندران)

نفر دوم: سام ستونه (اصفهان)

نفر سوم: شهریار طباطبایی (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۶:

نفر اول: مستعان موزونی (مازندران)

نفر دوم: پارسا خراسانی فردوانی (اصفهان)

نفر سوم: مهرشاد مولایی (مازندران)

رده سنی ۲۰۱۵:

نفر اول: امیرمهدی ثقفی (اصفهان)

نفر دوم: سید علی حسینی (اصفهان)

نفر سوم: کیان اسکندری نصرآباد (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۴:

نفر اول: آرش انصاری (مازندران)

نفر دوم: محمدطا‌ها گلرخی (خراسان رضوی)

نفر سوم: ماهان کاظمی اصل (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۳:

نفر اول: طا‌ها خواجوندخیری (مازندران)

نفر دوم: امیرحسین افتخاری (اصفهان)

نفر سوم: امیرارسلان نجفی (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۲:

نفر اول: سهیل سرآمد (تهران)

نفر دوم: معین اشرفی (تهران)

نفر سوم: ماهان مرتاض (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۱:

نفر اول: یونس علاقه بندیان (اصفهان)

نفر دوم: بردیا قربان زاده (تهران)

نفر سوم: طا‌ها خزایی (مازندران)

بخش دختران:

رده سنی ۲۰۱۸:

نفر اول: جانان خانی (مازندران)

نفر دوم: وانیا رضایی مومن آباد (خراسان رضوی)

نفر سوم: باران کیوانلوشهرستانکی (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۷:

نفر اول: بارانا دلیر (خراسان رضوی)

نفر دوم: مرسانا شرافتی (خراسان رضوی)

نفر سوم: حلما راحلی (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۶:

نفر اول: پارمین پرور (خراسان رضوی)

نفر دوم: ثنا بلندی رنانی (اصفهان)

نفر سوم: فاطمه میری آشتیانی (تهران)

رده سنی ۲۰۱۵:

نفر اول: آیلار حیدری خو (تهران)

نفر دوم: تلما افشاری (اصفهان)

نفر سوم: ترنم تیموری (تهران)

رده سنی ۲۰۱۴:

نفر اول: ریحانه کشمیری (خراسان رضوی)

نفر دوم: یسنا ربیعی (خراسان رضوی)

نفر سوم: سمیرا فرامرزپور (کرمان)

رده سنی ۲۰۱۳:

نفر اول: آیدا کاروانی (اصفهان)

نفر دوم: گیسا فردوسیان (مازندران)

نفر سوم: آندیا امینی پوستچی (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۲:

نفر اول: سلاله موگوئی (تهران)

نفر دوم: آنیتا صفوی مقدم (اصفهان)

نفر سوم: رها خلیلیان (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۱:

نفر اول: مهیا کوچکی (مازندران)

نفر دوم: غزل صادقی (اصفهان)

نفر سوم: نگار امیری (تهران)