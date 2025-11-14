معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی از ظرفیت بالقوه و غنی در حوزه تئاتر برخوردار است و باید از این توان برای ارتقای فرهنگی استان بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طاهر رستمی در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر خراسان‌شمالی گفت: موج بسیار خوبی در حوزه تئاتر استان ایجاد شده است که امیدواریم این جریان فرهنگی مثبت تداوم یابد.

وی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی در حوزه فرهنگ و هنر خراسان‌شمالی افزود: افتخار خراسان‌شمالی به وجود سرمایه‌های انسانی ارزشمند و هنرمندان متعهد آن است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: سرمایه اصلی هر کشور، هنرمندان و نخبگان فرهنگی آن هستند و باید با تقویت این قشر، مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی را هموار کرد.

رستمی خاطرنشان کرد: زبان هنر قدرت بیان واقعیت‌ها را در تمامی حوزه‌ها دارد و می‌تواند زمینه همبستگی و انسجام ملی را در جامعه تقویت کند.