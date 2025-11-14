مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان از استقرار پیشخوان‌های کتاب در هفت نقطه شهر زنجان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش دسترسی آسان مردم به کتاب و گسترش عدالت فرهنگی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رضاخانی با اشاره به آغاز طرح های بزرگ عمرانی و هوشمندسازی کتابخانه‌ها در زنجان گفت: کتابخانه هلال زنجان به عنوان نخستین کتابخانه هوشمند استان با بودجه‌ای حدود ۱۰ میلیارد تومان در حال بازطراحی است و بخش‌هایی، چون فضای کار اشتراکی، استودیو تولید محتوا، میز‌های هوشمند و دسترسی به منابع دیجیتال روز دنیا در آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری نگارستان هنری در کتابخانه سهروردی افزود: بازطراحی کتابخانه علامه حلی و بازسازی کتابخانه استاد روزبه نیز در دستور کار بوده و همچنین کتابخانه امام حسین (ع) و شیخ عبدالکریم جنجالی در مناطق بیسیم و اسلام‌آباد در حال تکمیل شدن هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به ایجاد کتابخانه ویژه سالمندان گفت: به‌زودی نخستین کتابخانه خردمندان کشور در منطقه اعتمادیه زنجان بافضایی ۵۰۰ متری با طراحی ویژه برای سالمندان احداث خواهد شد.

وی همچنین از راه‌اندازی پیشخوان‌های کتاب در سطح شهر زنجان خبر داد و گفت: در هفت نقطه شهر از جمله پروژه سبز میدان، سازه‌های ۷۰ متری زیبایی برای امانت کتاب، بازی‌های فکری و خدمات فرهنگی طراحی شده‌اند تا شهروندان دسترسی آسان‌تری به کتاب داشته باشند.

رضاخانی با اشاره به اجرای طرح‌های عدالت فرهنگی و آموزشی گفت: در طرح فانوس ۲۵ کتابخانه در مناطق کم‌برخوردار هوشمندسازی شده‌اند تا کودکان و نوجوانان بتوانند از آموزش‌های آنلاین و آفلاین بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد:در این طرح دو میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و بسته‌های علمی با همکاری کمیته امداد به کتابخانه‌های روستایی اختصاص یافت.

وی بابیان اینکه عضویت در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور از هفته کتاب رایگان خواهد بود و هر ایرانی می‌تواند با کد ملی خود عضو پایه کتابخانه‌ها شود، گفت: همچنین کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی با هزینه‌های بسیار پایین یا رایگان برای اقشار کم‌برخوردار برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی زنجان در ادامه به طرح کتابخانه مرکزی زنجان اشاره کرد و گفت: این طرح ملی که بیش از ۱۸ سال متوقف مانده، به همت دولت و با همراهی بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا کتابخانه مرکزی تنها یک ساختمان نیست، بلکه مرکز فرهنگی و اجتماعی موثری برای توسعه استان خواهد بود.

وی افزود: برای پیشبرد این طرح، پیشنهاد فازبندی پروژه و استفاده از ظرفیت صنایع، شهرداری و سرمایه‌گذاران خصوصی ارائه شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی زنجان همچنین از راه‌اندازی بخش کودک در کتابخانه‌ها خبر داد و گفت: بخش کودک در کتابخانه مرکزی زنجان اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ عضو فعال دارد و حدود ۳۰ کلاس آموزشی در این بخش به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

رضاخانی در پایان با تاکید بر اینکه کتابخانه‌ها امروز باید نقشی فراتر از امانت کتاب داشته باشند، گفت: کتابخانه‌ها پایگاه‌های امن اجتماعی و جایی برای آموزش، مهارت‌آموزی، خلاقیت و هم‌نشینی فرهنگی مردم زنجان هستند.