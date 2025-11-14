به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه لیکک در جمع نمازگزارن این شهر، با اشاره به اهمیت همکاری عمومی در مسیر توسعه شهرستان گفت: یکی از مصادیق تقوا، تعاون و همکاری برای کار‌های عمرانی، عمومی و عام‌المنفعه است.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی افزود: سعی و تلاش دولت، استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار بر این است که زمینه سرمایه‌گذاری برای کلنگ زنی پالایشگاه و دیگر طرح‌های بزرگ و زیرساخت‌های توسعه در این شهرستان فراهم شود.

حجت الاسلام صلواتی اضافه کرد: از مردم، نخبگان، معتمدان و متنفذین شهرستان انتظار می‌رود در این مسیر همراهی و همکاری کنند تا مانع خدمت‌رسانی به شهرستان و جوانان و آینده منطقه نشویم، معارض ایجاد نکنیم و تلاش کنیم معارضات محلی را خودمان رفع کنیم تا بستر لازم برای اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و عامل پیشرفت شهرستان مهیا شود.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان تصریح کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی نسبت به تشکیل حلقه‌های معرفتی با موضوع بازخوانی حوادث و رویداد‌های تاریخ معاصر تأکید کرد و فرمود که جمع‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، بسیجی و اهل کتاب حوادث تاریخی مانند ماجرای تحریم تنباکو، قرارداد وثوق‌الدوله، کودتای ۱۲۹۹ و حادثه ۱۳ آبان را مطالعه کنند تا بدانند در کشور چه اتفاقاتی رخ داده است.

امام جمعه شهر لیکک ادامه داد: هدف اصلی این توصیه تثبیت حافظه ملی در نسل جوان و استخراج سنت‌ها و قانون‌مندی‌های تاریخی است، زیرا حلقه‌های معرفتی حافظه ملی را فعال و زنده می‌کنند و عملاً به کارگاه تولید بصیرت تبدیل می‌شوند.

صلواتی با بیان اینکه حکمت این توصیه در رفع آشوب ذهنی نخبگان و جبهه انقلابی است گفت: گرفتار انبوهی از اخبار و نگاه‌های سطحی به مسائل هستیم که باعث سردرگمی در تحلیل، اختلال محاسباتی و تاب‌زدگی در موضع‌گیری‌ها می‌شود، ادبیات تند و اختلاف‌افکن و فضای دو قطبی از همین آشوب ذهنی نشأت می‌گیرد و موجب می‌شود تحلیل‌هایمان در تراز ولی جامعه نباشد و از نظام محاسباتی رهبر انقلاب فاصله بگیریم.

وی اضافه کرد: این عدم صحت محاسبات فکری و نظری نسبت به اندیشه‌های نائب امام زمان، گاه باعث شکل‌گیری انگاره‌های نادرست حتی درباره رهبر معظم انقلاب می‌شود و آسیب‌های فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند که از جمله آنها کاهش امید، نشاط و انگیزه و کمک به جنگ روانی دشمن است.

امام جمعه لیکک با تأکید بر اینکه راه برون‌رفت از این وضعیت تشکیل حلقه‌های معرفتی است گفت: این حلقه‌ها فرصت بحث جمعی، مطالعه عمیق و تحلیل دقیق را فراهم می‌کنند و از این طریق می‌توانیم با ولی زمان تنظیم شویم، به نظام محاسباتی ولی نزدیک‌تر شویم و آشوب‌های ذهنی را به آرامش تبدیل کنیم.

صلواتی به ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و گفت: برای اینکه جامعه کتابخوان شود و کتابخوانی به فرهنگ عمومی خانواده و جامعه تبدیل گردد باید مجاهدانه وارد میدان شویم و کتاب نیاز عاطفی، شناختی و شخصیتی فرزندان ما را برآورده می‌کند.

صلواتی یکی از نیاز‌های اصلی مردم شهرستان بهمئی را گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دانست و افزود: بسیاری از اختلاف‌ها، نگرانی‌ها، تخریب‌ها، بی‌حرمتی‌ها، خودخواهی‌ها، اسراف‌ها و خشونت‌ها ریشه در جهل و ناآگاهی دارد و راه آن آگاهی و دانایی از مسیر مطالعه می‌گذرد.

وی تأکید کرد: همه باید بدانیم خانواده بی‌کتاب و جامعه بی‌مطالعه گرفتار انواع بلاهاست و همان‌گونه که مسئول معیشت و تحصیل و بهداشت خانواده هستیم، مسئول تغذیه ذهن نیز هستیم و این تغذیه سالم با کتاب و کتابخوانی تحقق می‌یابد.

صلواتی یادآور شد: یکی از کتاب‌هایی که مورد تأکید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، کتاب "الغارات" است و شایسته است در ایام فاطمیه از مطالعه این کتاب ارزشمند غفلت نکنیم.