تیم فوتسال دلسوختگان مقابل تیم سیمین کک شاهرود با نتیجه ۳ – ۲ به پیروزی رسید.

پیروزی دلسوختگان قم مقابل نماینده شاهرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان چهارمین پیروزی خود را جشن گرفت.

تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در دیداری از هفته پنجم لیگ دسته یک باشگا‌ه‌های کشور در گروه سوم، به مصاف تیم سیمین کک شاهرود رفت و در پایان با نتیجه ۳ - ۲ میزبان خود را شکست داد.

محسن سابقی، علیرضا وفایی و فردین قاسمی گلزنان نماینده قم در این بازی بودند.

دلسوختگان با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاد.

قرار است فوتسالیست‌های قمی در هفته ششم این رقابت‌ها از تیم کسری شهر گرمدره استان البرز میزبانی کنند.