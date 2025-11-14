از آموزش تا درمان؛ رشد چشمگیر «بازیهای جدی» در ایران
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، از رشد قابل توجه «بازیهای جدی» در کشور خبر داد و گفت: این نوع بازیها که هدف اصلیشان سرگرمی نیست، به ابزاری قدرتمند در حوزههای آموزشی، درمانی و فرهنگی تبدیل شدهاند و با استقبال دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مواجه شدهاند.
در تشریح اوضاع فعلی «بازیهای جدی» در ایران، به تشریح اهداف، کاربردها و چشمانداز این صنعت نوظهور پرداخت.
وی افزود: بازی جدی، مدلی از بازیهای دیجیتال است که هدف اصلی آن سرگرمی نیست. در واقع، از سرگرمی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف کاربردی و جدیتر مانند آموزش، درمان، سلامت جسمی و روانی و حتی تبلیغات استفاده میشود.
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: این بازیها در دنیا با عناوینی همچون «بازی کاربردی» و «بازی هدفمند» نیز شناخته میشوند.
وی با اشاره به رشد این عرصه در سالهای اخیر گفت: روند مطالعه و ساخت بازی جدی در دنیا نزدیک به دو دهه قدمت دارد، اما در ایران زمینه این بازی از سال ۱۳۹۴ با توجه مراکز دانشگاهی و تشویق استادان، فراهم شد.
شریفی ادامه داد: رویداد «جایزه بازیهای جدی» از سال ۱۳۹۶ تاکنون طی شش دوره به طور پیوسته برگزار شده و نقش کلیدی در جریانسازی، ترویج مبانی نظری و کمک به تجاریسازی محصولات تیمهای نوپا داشته است.
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بازیهای جدی در ایران در دو حوزه آموزشی (تولید بازیهایی برای آموزش مهارتها، دروس پایه مانند ریاضی و زبان و کمک به دانشآموزان به عنوان یک ابزار کمکآموزشی موثر) و درمانی (ساخت بازیهایی برای بهبود شرایط بیماران مبتلا به اوتیسم، دیابت، ترس از ارتفاع و کمک به فرآیندهای توانبخشی) کاربرد پیدا کردهاند.
این مقام مسئول افزود: اگرچه در دنیا کاربرد این بازیها در حوزههایی، چون پدافند غیرعامل، آموزش نظامی و تبلیغات گسترده است، در ایران تمرکز پژوهشگران و بازیسازان بیشتر بر مسائل آموزشی و درمانی متمرکز بوده است.
شریفی با اشاره به استقبال مثبت از این بازیها، بیان کرد: خوشبختانه بازیهای جدی در سالهای اخیر جدی گرفته شدهاند. نگاه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بسیار مثبت است و بسیاری از نهادها برای موضوعاتی مانند کاهش ترافیک، ترویج کتابخوانی، موزهگردی و توانبخشی، سفارش ساخت این نوع بازیها را میدهند.
وی گفت: در میان مراکز دانشگاهی، دانشگاههای تهران، اصفهان، هنر اسلامی تبریز و علم و صنعت و در میان نهادهای غیردانشگاهی، وزارت بهداشت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی به عنوان پیشروان و حامیان اصلی این حوزه معرفی شدند.
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای بر لزوم فرهنگسازی برای افزایش آگاهی عمومی و خانوادهها تاکید کرد و گفت: رسانه ملی میتواند نقش مهمی در ترویج این دیدگاه ایفا کند که بازی ابزاری قدرتمند و مثبت برای آموزش و حل مسائل است. بازیهای جدی میتوانند فرآیندهای سنتی و گاه خستهکننده درمان یا آموزش را به فعالیتی لذتبخش و موثر تبدیل کرده و فاصله را با رویکردهای سنتی افزایش دهند.