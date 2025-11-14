پخش زنده
به مناسبت هفته ی کتاب نمایشگاه کتاب فردا در خرمآباد گشایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با آغاز سی و سومین دوره ی هفته کتاب،نمایشگاه کتاب در خرمآباد گشایش می یابد .
این نمایشگاه از سوی انتشارات فانوس دانش با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان فردا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برپا خواهد شد.
این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب پذیرای علاقهمندان به کتاب است.