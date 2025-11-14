به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نخستین باشگاه دانش آموزی کتابخوانی با عنوان سبز نامه از برگ تا برگ در دبستان آسیه گوراب زرمیخ صومعه سرا راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سیدمحمود رزمگیر مدیر آموزش و پرورش صومعه‌سرا در مراسم آغاز به کار این باشگاه دانش آموزی گفت: طرح سبزنامه از برگ تا برگ، با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در مدرسه، تبادل کتاب و ترویج فرهنگ هدیه کتاب وجمع آوری کتاب‌های فرسوده و انواع پسماند کاغذی برای تفکیک از مبدأ و بازیافت اجرا می‌شود.

در این مراسم از جمعی از دانش آموزان فعال در طرح تفکیک زباله از مبدأ و کتابخوانان برتر با اهدای لوح تقدیر وجوایزی قدردانی شد.