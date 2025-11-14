به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی دهمین دوره رقابت‌های لیگ ووشو جوانان دختر امروز (۲۳ آبان) در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. در پایان این دوره از رقابت‌ها تیم سپاهان اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت.

نتایج مسابقات به شرح زیر است؛

هیات ووشو البرز ۵ – هیات ووشو آذربایجان شرقی ۲

سپاهان ۷ – هیات ووشو تهران ۲

هیات ووشو ماهشهر ۸ – هیات ووشو قم ۱

بهمن پارس ووشو مشهد ۷ – هیات ووشو تهران ۲

هیات ووشو البرز ۵ – هیات ووشو قم ۱

سپاهان ۸ – هیات ووشو ماهشهر ۱

هیات ووشو آذربایجان شرقی ۳ – هیات ووشو قم ۵

بهمن پارس ووشو مشهد ۲ – هیات ووشو ماهشهر ۷

هیات ووشو البرز ۱ – سپاهان ۸

هیات ووشو تهران ۳ – هیات ووشو ماهشهر ۵

هیات ووشو آذربایجان شرقی ۱ – سپاهان ۸

بهمن پارس ووشو مشهد ۷ – هیات ووشو البرز ۲

هیات ووشو قم ۲ – سپاهان ۷

هیات ووشو تهران ۶ – هیات ووشو البرز ۲

هیات ووشو آذربایجان شرقی صفر – بهمن پارس ووشو مشهد ۹

هیات ووشو ماهشهر ۹ – هیات ووشو البرز صفر

سپاهان ۷ – بهمن پارس ووشو مشهد ۲

هیات ووشو تهران ۸ – هیات ووشو آذربایجان شرقی صفر

هیات ووشو قم ۵ – بهمن پارس ووشو مشهد ۴

هیات ووشو ماهشهر ۹ – هیات ووشو آذربایجان شرقی صفر

هیات ووشو قم ۴ – هیات ووشو تهران ۴

بدین‌ترتیب باشگاه سپاهان به مقام نخست و جام قهرمانی رسید، باشگاه هیات ووشو ماهشهر در رده دوم ایستاد و تیم بهمن پارس ووشو مشهد نیز بر سکوی سوم قرار گرفت.