پیروزی والیبالیست‌های قم مقابل ملوان تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفته چهارم لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور با یک پیروزی نماینده قم پیگیری شد.

در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم افق کریمان قم برابر مهمان خود ملوان تهران با نتیجه ۳ - ۱ به پیروزی رسید.

این بازی در خانه والیبال پیامبر اعظم قم برگزار شد و با پیروزی در بازی امروز، نماینده قم ۱۰ امتیازی شد و در رده دوم‌جدول گروه ۳ قرار گرفت.

آینده سازان، دیگر نماینده قم هم در گروه چهارم این رقابت‌ها حضور دارد و در هفته چهارم با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد.