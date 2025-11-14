سه حادثه در محور یزد – بافق و منطقه کویری پنج مصدوم و یک فوتی به همراه داشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد اظهار داشت: صبح امروز ساعت ۱۰:۳۳ در پی دریافت گزارش اورژانس مبنی بر تصادف وانت پیکان با تریلی در کیلومتر ۵۰ محور یزد–بافق بلافاصله تیم واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شد.

عشقی افزود: در این حادثه سه نفر حادثه‌دیده و یک مصدوم وجود داشت که مصدوم پس از رهاسازی توسط نجاتگران تحویل اورژانس تا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: دومین حادثه امروز ساعت ۱۲:۱۰ با واژگونی خودروی پارس در کیلومتر ۵۸ محور بافق–یزد به مرکز کنترل هلال‌احمر گزارش شد، در این حادثه سه نفر مصدوم و یک نفر فوت‌شده بودند، فرد فوت‌شده پس از رهاسازی توسط نجات‌گران هلال‌احمر تحویل عوامل ذی‌ربط شد و یکی از مصدومان نیز به دلیل وخامت حال توسط بالگرد اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: سومین حادثه ساعت ۱۵:۱۱ با اعلام اورژانس مبنی بر شکستگی مچ پای یک فرد در کویر پساب گزارش شد، به‌دلیل شرایط خاص منطقه تیم امدادی هلال‌احمر بلافاصله اعزام و پس از اقدامات اولیه درمانی، فیکس‌کردن عضو آسیب‌دیده و انتقال مصدوم به محل امن وی تحویل عوامل اورژانس شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.

مدیرعامل هلال‌احمر یزد در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه در جاده‌ها، طبیعت و مناطق کویری، با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند تا نیرو‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری آنها بشتابند